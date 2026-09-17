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Суд в Армении продлил домашний арест главе ГК "Ташир" Карапетяну

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Антикоррупционный суд Армении продлил на два месяца срок домашнего ареста российского бизнесмена армянского происхождения, президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна.

Заседание по вопросу меры пресечения длилось более семи часов. Карапетян находится под домашним арестом с 19 января 2026 года.

18 июня 2025 года суд в Ереване арестовал Карапетяна по обвинению в призыве к захвату власти. 13 октября обвинение Карапетяну было дополнено пунктами статьи об отмывании денег в особо крупном размере с использованием служебных или должностных полномочий или обусловленного ими влияния.

Вечером 17 июня дом Карапетяна в Ереване был окружен сотрудниками правоохранительных органов после того, как он заявил журналистам, что "небольшая группировка, забыв армянскую историю, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Армянскую церковь, армянский народ".

В интервью журналистам 18 июня армянский премьер Никол Пашинян назвал это заявление угрозой Армении, а также заявил, что принадлежащая Карапетяну компания "Электрические сети Армении" будет национализирована. 17 ноября Комиссия по регулированию общественных услуг Армении лишила ЗАО "Электрические сети Армении" лицензии на распределение электрической энергии.

Отношения между Армянской апостольской церковью и правительством республики стали напряженными после прихода к власти Пашиняна и его заявлений о принадлежности Карабаха Азербайджану. Ранее верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин Второй заявлял, что Армянская церковь не отказалась от своего призыва к отставке Пашиняна. С конца мая Пашинян выступает с резкими заявлениями против Гарегина Второго и архиепископов.

Армения ГК Ташир Самвел Карапетян арест
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