Bloomberg сообщил о двух СПГ-танкерах, прошедших через Ормуз на этой неделе

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Ормузский пролив за последнее время смогли миновать два судна, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ), сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на собранные агентством данные по отслеживанию морских перевозок.

По информации Bloomberg, в частности, один из СПГ-танкеров загрузили в конце августа на терминале в катарском Рас-Лаффане. Ранее на этой неделе судно стало подавать сигналы восточнее - в Оманском заливе. При прохождении Ормузского пролива информации с судна не поступало, в этом районе также используют средства радиоэлектронной борьбы, вмешивающихся в работу систем связи.

В катарской нефтегазовой компании QatarEnergy информацию комментировать не стали.

Кроме того, спутниковые снимки показали, что на этой неделе у берегов Омана еще два СПГ-танкера переправили свой груз на борт других судов. Всего с середины августа подобную операцию провели минимум три газовоза. Bloomberg напоминает, что за последние месяцы передача грузов с танкера на танкер стала обычной практикой в этом регионе, но не для газовозов из-за технической сложности такой же процедуры с СПГ.

До начала боевых действий в регионе в конце февраля Ормузский пролив проходило в среднем в день три СПГ-танкера; 20% мирового экспорта СПГ приходилось на Катар.