Выборы президента Южной Осетии признаны состоявшимися

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Выборы президента Южной Осетии состоялись, на 16:30 мск явка составила 62,6%, сообщила ЦИК республики.

"По состоянию на 16:30, явка избирателей на досрочных выборах президента Южной Осетии превысила 50-процентный порог и составила 62,6%", - заявила на брифинге глава ЦИК Южной Осетии Эмилия Гагиева. Она подчеркнула, что общее количество проголосовавших составило 19030 человек. Таким образом, сказала Гагиева, ЦИК объявляет, что досрочные выборы президента республики Южная Осетия состоялись. Гагиева добавила, что голосование проходит в штатном режиме, нарушений не зафиксировано.

На пост президента Южной Осетии баллотируются четыре кандидата: и.о.президента Марат Камболов, лидер политической партии "Единство" Зураб Кокоев, а также кандидаты Мурат Валиев (выдвинут партией "Патриоты Алании") и Казбек Кодоев (выдвинут инициативной группой).