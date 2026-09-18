Ошибку ПО назвали причиной сбоя в британских аэропортах 8 сентября

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Национальная служба управления воздушным движением Великобритании (NATS) в пятницу заявила, что сбой в работе аэропортов ранее в сентябре произошел из-за ошибки в программном обеспечении (ПО) системы, а не из-за вмешательства извне.

Согласно предварительному отчету, опубликованному на официальном сайте службы, причиной сбоя стала неисправность ПО, которое отвечает за присвоение кодов воздушным судам. В результате, как отмечается в сообщении, данные не обрабатывались корректно и были искажены, что повлияло на обновления информации о рейсах.

Эксперты пришли к выводу, что инцидент не был следствием кибератаки или саботажа.

В итоге NATS пришлось ввести ограничения на всей территории Великобритании и перезапустить Национальную систему управления воздушным пространством.

Сбой в системе авиасообщения Великобритании произошел утром 8 сентября, он привел к отмене не менее 2 тыс. рейсов и повлиял на планы более 300 тыс. пассажиров. Инцидент затронул более 15 аэропортов Великобритании, включая аэропорты Лондона, а также воздушные гавани Манчестера, Лутона и Эдинбурга.

В настоящий момент аэропорты Великобритании работают в штатном режиме.