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Постпред США сообщил, что центральной темой выступления Трампа в ООН станет ядерная программа Ирана

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп намерен использовать свое предстоящее выступление на Генеральной Ассамблее ООН, чтобы обосновать необходимость не допустить получения Ираном ядерного оружия, сообщил журналистам постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Майк Уолц.

По его словам, Трамп также расскажет об усилиях администрации по урегулированию в секторе Газа, включая представленный ею мирный план из 20 пунктов.

В рамках визита в ООН президент США встретится с лидерами шести арабских стран Персидского залива, поскольку Вашингтон обдумывает свои дальнейшие шаги в конфликте с Ираном, отметил постпред. Кроме этого, у Трампа запланированы встречи с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом и премьер-министром Японии Санаэ Такаити.

Уолц указал, что выступление президента США на Генассамблее ООН состоится на следующей неделе, когда мировые лидеры соберутся в Нью-Йорке.

Хроника 28 февраля – 19 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ООН США Дональд Трамп Иран Майк Уолц
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