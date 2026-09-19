CENTCOM сообщило, что США смогли обеспечить вывоз более 1 млрд баррелей нефти через Ормуз

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Американские военные за последние месяцы способствовали провозу из Персидского залива через Ормузский пролив свыше 1 млрд баррелей нефти, заявил в субботу глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэд Купер.

"Силы CENTCOM содействовали вывозу из Персидского залива более чем 1 млрд баррелей нефти ", - сказал он в видеообращении, выложенном в соцсети X.

Купер отметил, что военные США предоставили защиту при передвижениях более чем 2 тыс. коммерческих судов. В то же время он заверил, что из-за блокады США Иран не смог вывезти "ни один баррель" нефти.

Купер утверждал, что за последние две недели через пролив прошло больше нефти, газа и других грузов, чем за какой-либо период в предыдущие шесть месяцев. Он добавил, что США работают с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, судовладельцами и страховщиками для наращивания объемов судоходства в регионе.