В Китае заявили, что Пекин выступает против односторонних санкций без одобрения ООН

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Власти КНР не приемлют каких-либо односторонних санкций и будут защищать интересы страны, заявил представитель Минкоммерции Китая.

Он прокомментировал принятие в США "Закона Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о санкциях против России и Ирана 2026", в рамках которого могут вводить пошлины за покупки энергоресурсов у РФ.

"Мы продолжим внимательно следить за действиями США, оставляем за собой право на все необходимые меры для надежной защиты национального суверенитета и интересов развития Китая, а также легитимных и законов прав и интересов китайских предприятий", - приводит Global Times слова представителя ведомства.

"Он отметил, что Китай последовательно выступает против санкций, не утвержденных ООН и не основанных на международном праве", - передает издание.

Сотрудник Минкоммерции также сказал, что Китай ведет торговые-экономические отношения на равноправной основе, третья сторона не имеет право вмешиваться в это сотрудничество. Он выразил надежду, что США будут работать с КНР в том же направлении, будут вносить больше вклада в поддержание мировой торговли и стабильности глобальных цепочек поставок.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом закон о расширении санкций в отношении РФ и продлении санкций против Ирана. Одна из целей инициативы - систематизировать некоторые из принятых против РФ мер.

Важное место в списке предложенных мер занимают пошлины. Так, законопроект предусматривает, что президент США должен повысить пошлины на все товары из РФ - их максимальный размер может составлять 500%. Также предусматриваются пошлины в максимум 100% на все товары из стран, входящие в список пяти крупнейших покупателей нефти и газа из России. Такие пошлины должны вводиться, если эти страны совершают новые покупки энергоносителей из РФ.

В Конгрессе подчеркивают, что президент США имеет право не выполнять положения законопроекта, если придет к выводу, что так следует поступить для защиты американских национальных интересов.

В Белом доме, комментируя законопроект, подчеркивали, что не считают его положения обязательными к выполнению.