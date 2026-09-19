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Москва нацелена на углубление отношений союзничества с Южной Осетией

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В России нацелены на продолжение тесного взаимодействия с Южной Осетией и новым президентом республики, заявили в МИД РФ.

"Выборы подтвердили, что Южная Осетия успешно решает задачи укрепления государственных институтов и демократических процедур. В России нацелены на продолжение самого тесного взаимодействия с братской республикой и ее президентом в деле углубления отношений союзничества и интеграции между нашими странами", - говорится в комментарии МИД, опубликованном в субботу.

В Южной Осетии 18 сентября состоялись президентские выборы, первое место на которых занял председатель правительства республики Марат Камболов.

Как отмечается в сообщении МИД РФ, "по оценкам российских и международных наблюдателей, ход волеизъявления отвечал общепризнанным принципам и стандартам организации и проведения народного голосования".

Южная Осетия МИД РФ
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