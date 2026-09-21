Поиск

США разместят на постоянных военных базах в Польше до 15 тыс. солдат

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Количество американских военнослужащих на постоянных базах в Польше достигнет 15 тысяч человек, заявил замглавы польского Минобороны Станислав Взентек в эфире радиостанции RMF24 в понедельник.

"Речь идет о целевом количестве примерно в 15 тысяч солдат", - сказал Взентек.

Он добавил, что в настоящее время на польской территории находится от 6,5 тыс. до 7 тыс. американских солдат.

Как сообщалось, ранее президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в решении вопроса о создании американской военной базы в Польше, отметив, что скоро может стать известно ее будущее расположение. Он поблагодарил за действия по этому вопросу президента Польши Кароля Навроцкого.

В конце августа замглавы Минобороны Польши Павел Залевский провел переговоры с замглавы Пентагона Элбриджем Колби, одной из ключевых тем встречи стало размещение постоянных американских военных баз в Польше.

Ранее в польском Минобороны сообщали, что Варшава заинтересована в размещении постоянных американских военных баз в Польше и определила для них несколько возможных локаций.

США Польша
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Постпреды ЕС договорились продлить часть санкций против РФ и снять их с Усманова и Фридмана

 Постпреды ЕС договорились продлить часть санкций против РФ и снять их с Усманова и Фридмана

Трамп приказал военным США готовить удары по хуситам и затем отменил это решение

План сокращения бюджета Евросоюза может встретить сопротивление стран ЕС

В Германии десятки тысяч сотрудников автопрома проводят акцию протеста

 В Германии десятки тысяч сотрудников автопрома проводят акцию протеста

Трамп считает, что Россия утратила контроль над производством дизеля

FT узнала о призыве Трампа к Зеленскому не бить по российским НПЗ

 FT узнала о призыве Трампа к Зеленскому не бить по российским НПЗ

CNN, MS NOW и Politico подали в суд из-за недопуска Трампом их журналистов в Белый дом

Тайфун Дуцзюань достиг побережья Японии

 Тайфун Дуцзюань достиг побережья Японии

Brent подешевела до $102 за баррель
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2528 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11875 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3753 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов