США разместят на постоянных военных базах в Польше до 15 тыс. солдат

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Количество американских военнослужащих на постоянных базах в Польше достигнет 15 тысяч человек, заявил замглавы польского Минобороны Станислав Взентек в эфире радиостанции RMF24 в понедельник.

"Речь идет о целевом количестве примерно в 15 тысяч солдат", - сказал Взентек.

Он добавил, что в настоящее время на польской территории находится от 6,5 тыс. до 7 тыс. американских солдат.

Как сообщалось, ранее президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в решении вопроса о создании американской военной базы в Польше, отметив, что скоро может стать известно ее будущее расположение. Он поблагодарил за действия по этому вопросу президента Польши Кароля Навроцкого.

В конце августа замглавы Минобороны Польши Павел Залевский провел переговоры с замглавы Пентагона Элбриджем Колби, одной из ключевых тем встречи стало размещение постоянных американских военных баз в Польше.

Ранее в польском Минобороны сообщали, что Варшава заинтересована в размещении постоянных американских военных баз в Польше и определила для них несколько возможных локаций.