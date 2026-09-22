Трамп пообещал быстрое снижение цен на нефть в случае иранского урегулирования

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заверил, что в случае урегулирования ситуации вокруг Ирана цены на нефть начнут быстро снижаться.

"Мы раз и навсегда покончим с (иранской) угрозой, а цены на нефть понизятся. Опираясь на мужество и решимость, мы можем достигнуть многого", - сказал он с трибуны Генассамблеи ООН.

"Многие перемены могут произойти стремительными темпами", - считает президент США.

В этом же выступлении он выразил надежду, что конфликт с Ираном удастся урегулировать после промежуточных выборов в США. Также он призвал страны мира сообща надавить на Тегеран и примкнуть к попыткам США экономически его изолировать, чтобы не допустить, чтобы Иран обзавелся ядерным оружием.