Politico предполагает, что Мерцу придется выбрать между реформами и уходом

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Фридрих Мерц стоит перед сложным выбором: пересмотреть непопулярную программу реформ, на которой он построил свою карьеру канцлера, или рискнуть погибнуть политически, защищая её, пишет во вторник газета Politico.

"На следующий день после самого крупного поражения консерваторов на выборах в послевоенной истории Германии и второй за две недели победы ультраправой партии "Альтернатива для Германии" на востоке страны Мерц признал, что неприятие немецким населением предложенной им программы реформ является одной из главных проблем его партии. Но он не представил четкого плана действий", - отмечает издание.

"Это серьёзный удар, и его последствия будут ощущаться ещё долго", - приводит Politico слова Мерца о результатах выборов в северо-восточной земле Мекленбург - Передняя Померания, где его партия Христианско-демократический союз потерпела поражение на выборах в земельный парламент, получив всего 4,9% голосов.

В понедельник лидеры ХДС публично сплотились вокруг канцлера и его программы реформ, несмотря на растущую внутреннюю обеспокоенность тем, что его руководство быстро ведет их партию к краху, говорится в публикации с оговоркой, что "по правде говоря, у них мало выбора".

Попытка заменить Мерца в этой ситуации слишком рискованная в то время, когда "Альтернатива для Германии" лидирует в опросах.

Канцлер пока ограничился обещанием разработать план, заявив, что в ближайшие дни у него запланированы встречи с лидерами ХДС и главами правительств федеральных земель. "Мы хотим продвинуть процесс реформ, но мы также знаем, что должны ответить на опасения и страхи народа. Многие люди обеспокоены своими рабочими местами, своими семьями, своим пенсионным доходом и здравоохранением. Историческая задача коалиции здесь, в Берлине, - и политического центра в целом - подготовить нашу страну к решению всех этих проблем в предстоящие годы", - сказал Мерц.

Экономисты утверждают, что реформы, которых добивается Мерц, такие как пересмотр государственных пенсионных и медицинских схем с целью повышения их устойчивости в условиях быстрого старения населения страны и резкого роста расходов, необходимы для возрождения конкурентоспособности Германии.

В то время как предыдущие правительства избегали подобных реформ из-за политических рисков, связанных с такими мерами, как повышение пенсионного возраста и сокращение льгот по медицинскому страхованию, Мерц взялся за эту задачу, отмечает Politico. Он назвал себя "канцлером реформ" и утверждает, что берется за задачу, которая касается поколений и сравнима с восстановлением Германии после Второй мировой войны.

Однако избиратели в подавляющем большинстве негативно оценивают стремление к реформам и то, как Мерц часто применяет поучительный тон, продвигая их необходимость. Но структурных реформ не избежать, лучшей альтернативы нет, констатирует издание.

В понедельник Мерц снова попытался развеять предположения о том, что он уйдет в отставку в результате так называемого Kanzlertausch - смены канцлера. "Ни вчера вечером, ни сегодня утром никто не поднимал никаких вопросов, касающихся персонала, не говоря уже о дебатах по кадровым вопросам. Ни один человек", - сказал Мерц журналистам в Берлине.