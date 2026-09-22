Делегация Кубы покинула Генассамблею ООН во время выступления Трампа

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Кубинская делегация покинула зал, где проходит Генеральная ассамблея ООН, во время выступления президента США Дональда Трампа. Американский телеканал NBC News показал выход представителйе Кубы, когда Трамп в речи упомянул Кубу, как несостоявшееся государство.

"Моя администрация хочет фундаментальных перемен в ситуации на Кубе, где коммунистический режим находится под огромным давлением, самым большим в их истории. Это абсолютно несостоявшееся государство. Оно разваливается, как никогда ранее, и оно падет", - заявил президент США.

Трамп подчеркнул, что переговорами с Кубой занимается глава госдепа Марко Рубио, и осталось посмотреть, что будет дальше.