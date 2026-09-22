Соглашение по Гренландии исключает военное присутствие в ней ненатовских стран

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Соглашение о расширении американского военного присутствия в Гренландии, подписанное во вторник, предусматривает запрет на размещение на острове любых военных объектов стран, не входящих в НАТО, сообщает Белый дом.

В соглашении, текст которого опубликован на сайте американской администрации, указывается, что "ни одна страна, не входящая в НАТО, не имеет права оборудовать военные объекты в Гренландии".

В нем отмечается, что запрет действует и на размещение военной инфраструктуры, на которой нет физического присутствия военнослужащих.

В соглашении, заключенном властями США, Дании и Гренландии, подчеркивается, что любое длительное присутствие военных из стран вне НАТО возможно только в случае согласия всех участников договоренностей.