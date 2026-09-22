Трамп допустил, что обсудит с лидером КНР принятый в США закон о санкциях против РФ

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, возможно, обсудит ситуацию, связанную с законом о санкциях против России, который ранее принял конгресс.

"Это очень суровый закон", - сказал американский лидер журналистам.

На вопрос журналиста о том, будет ли Трамп обсуждать эту тему с Си Цзиньпином, так как этот закон, "может, в первую очередь, затронуть его", глава Белого дома сказал: "Я, возможно, поговорю об этом".