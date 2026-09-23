Поиск

Минюст США объяснил нацбезопасностью отказ ряду СМИ в доступе в Белый дом

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп имеет право лишить СМИ, в частности CNN, Politico и MS Now, доступа в Белый дом по соображениям национальной безопасности, заявило министерство юстиции Соединенных Штатов.

"Президент решил, что истцы были вовлечены в такое освещение событий, которое ставило под угрозу национальную безопасность", - говорится в письменном разъяснении министерства к суду. Выдержки из письма приводят американские СМИ.

В частности, недовольство администрации США вызвало сообщение CNN о планах Трампа по строительству секретного бункера под бальным залом Белого дома, а также несколько сообщений про конфликт с Ираном.

Запрет доступа MS NOW в Белый дом администрация Трампа объясняет, в частности, тем, как это СМИ освещает конфликт с Ираном. Politico, согласно администрации Трампа, лишилось доступа в Белый дом из-за ряда сообщений о конфликте с Ираном, о строящемся в Белом доме бальном зале и об антироссийских санкциях.

Кроме того, согласно Минюсту, "доступ в Белый дом - это привилегия, а не право".

На прошлой неделе в администрации США объявили, что перестанут пускать на мероприятия в Белом доме журналистов CNN, Politico и MS Now. Это решение уже вступило в силу. Такой шаг спровоцировал в американских СМИ дискуссию о том, не нарушают ли подобные действия принцип свободы СМИ.

CNN, MS NOW и Politico подали иск в суд в округе Колумбия с требованием восстановить доступ для их журналистов в Белый дом. Они отметили, что намерены "защищать свои права в рамках Первой поправки и отстаивать принцип о том, что правительство не принимает решений о том, что именно пресса сообщает или публикует".

Дональд Трамп Белый дом США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Литве назвали невозможным транзит белорусских удобрений через страны ЕС в США

Пентагон сообщил о 19 погибших военных США в ходе конфликта с Ираном

Dow Jones завершил торги в минусе, Nasdaq вырос и обновил рекорд

 Dow Jones завершил торги в минусе, Nasdaq вырос и обновил рекорд

Что случилось этой ночью: среда, 23 сентября

КСИР предостерег США от новых атак после угроз Трампа в ООН

 КСИР предостерег США от новых атак после угроз Трампа в ООН

Лавров прибыл в Нью-Йорк и встретится на Генассамблее ООН с госсекретарем Рубио

Премьер Японии заявила в ООН об обеспокоенности сотрудничеством РФ и КНДР

 Премьер Японии заявила в ООН об обеспокоенности сотрудничеством РФ и КНДР

Уиткофф заявил о конструктивности нового раунда переговоров с делегацией Ирана

Букеровская премия объявила шорт-лист 2026 года

 Букеровская премия объявила шорт-лист 2026 года

Взрыв произошел вблизи иранского острова Кешм в Ормузском проливе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11897 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3761 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов