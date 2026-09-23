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В Сеуле заявляют, что Трамп выразил приверженность диалогу с КНДР

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном "на полях" Генассамблеи ООН заявил о приверженности взаимодействию с КНДР, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на советника южнокорейского лидера по нацбезопасности Ви Сон Лака.

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По словам Ви Сон Лака, "во время встречи Трамп подтвердил приверженность диалогу с Северной Кореей, и лидеры двух стран также приветствовали прогресс в стратегических проектах США и Южной Кореи".

Советник южнокорейского президента отметил, что Трамп и Ли Чжэ Мен договорились работать над "поддержанием тесного общения, чтобы обеспечить устойчивый мир на Корейском полуострове".

Ранее Ли Чжэ Мен, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Сеул нацелен на мирное сосуществование с Пхеньяном и стремится к сотрудничеству на международной арене.

Дональд Трамп США КНДР Южная Корея
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