Президент Сирии заявил, что Дамаску незачем конфликтовать с Израилем

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Сирийское правительство не желает идти на конфликт с Израилем, добивается с ним соглашения в области безопасности, заявил телеканалу Al Jazeera президент Сирии Ахмед аш-Шараа.

"Мы избегаем конфронтации с Израилем, у нас нет к этому интереса. Если соглашение по безопасности с Израилем будет успешным, оно проложит путь к всеобщему миру без уступки Сирии прав на оккупированные Голанские высоты", - сказал аш-Шараа.

Президент предположил, что в соглашении, кроме Сирии и Израиля, будет участвовать целая группа стран, добавив, что Дамаск не желает вмешиваться военным путем в ситуацию в Ливане. "Мы опасаемся разрастания зоны военных действий в регионе. У нас нет намерений прибегнуть к какой-либо военной интервенции в Ливан", - заявил он.

Аш-Шараа отметил, что Дамаск поддерживает право ливанского правительства на единоличное применение силы на территории Ливана и принятие решений о ведении боевых действий. "Любой хаос в Ливане напрямую отразится на Сирии", - добавил президент.

В середине апреля аш-Шараа на Анталийском дипломатическом форуме в Турции заявил, что Дамаск намерен добиться соглашения по безопасности с Израилем, которое будет предусматривать уход израильских военных из южных районов Сирии. Он продолжил, что если такое соглашение удастся заключить, сирийские власти могут начать переговоры с Израилем по вопросу занятых им Голанских высот.