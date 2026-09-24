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Радев призвал использовать любую возможность для диалога в российско-украинском конфликте

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Необходимо использовать любую возможность для диалога с Москвой, так как продолжение конфликта между Россией и Украиной увеличивает риск для соседних стран, заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Об этом сообщают болгарские СМИ.

"Риск возрастает, конфликт обостряется, и мы должны использовать любой повод, любую возможность для диалога", - сказал Радев.

Он напомнил об инцидентах с обнаружением беспилотников и ракет в приграничных районах Украины с соседними странами и назвал ситуацию крайне сложной и рискованной.

В связи с этим Радев подчеркнул необходимость поддерживания контактов со всеми сторонами.

"В условиях конфликта с таким высоким уровнем риска каналы связи должны оставаться открытыми", - подчеркнул он.

Румен Радев Польша Украина Болгария
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