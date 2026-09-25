Более 30 единиц авиации, судов и катеров задействованы в поисках военнослужащих на Каспии

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В акватории Каспийского моря в непрерывном круглосуточном режиме продолжается операция по поиску военнослужащих, унесенных в море во время учения ВМС Казахстана, сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны республики.

"В масштабной поисково-спасательной операции задействованы 252 человека личного состава, 34 единицы специальной наземной техники, 37 военных водолазов, 14 судов и катеров, а также более 20 воздушных судов, включая 4 вертолета", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее информации, руководство поисково-спасательными работами на месте осуществляет министр обороны страны Даурен Косанов. В состав созданного оперативного штаба вошли представители Минобороны, пограничной службы КНБ, МЧС, МВД, а также местных исполнительных органов Мангистауской области.

В минувший четверг во время учений в прикаспийской Мангистауской области в связи с резким ухудшением погодных условий и усилением ветра в Каспийское море унесло 17 моряков ВМС. Двенадцать из них погибли, троих удалось спасти, поиски еще двоих продолжаются. 25 сентября в Казахстане объявлено Днем общенационального траура.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по двум статьям УК: 453, ч.2 (халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия) и 465 (нарушение правил кораблевождения).