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В Объединенной энергосистеме Центральной Азии произошел технологический сбой

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Объединенной энергосистеме Центральной Азии зафиксирован технологический сбой, сообщает в пятницу пресс-служба ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".

Для предотвращения развития системной аварии штатно сработала противоаварийная автоматика. Отдельные районы Бишкека и Чуйской области остались без электричества. В настоящее время энергосистема работает в штатном режиме.

Специалисты ОАО "НЭСК" совместно с системными операторами стран ОЭС ЦА анализируют произошедшее и уточняют причины технологического нарушения.

Киргизия
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