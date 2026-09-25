Аварийное отключение на ТЭС в Сырдарье затронуло энергоснабжение Узбекистана

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Аварийное отключение 1,6 ГВт мощности произошло в пятницу на новой тепловой электростанции (ТЭС) французской компании EDF в Сырдарьинской области Узбекистана, сообщила пресс-служба Минэнерго страны.

"Аварийное отключение произошло 25 сентября в 05:05 по местному времени. В результате сработала противоаварийная автоматика, что привело к временному прекращению электроснабжения в отдельных районах республики. Перебои в основном затронули сельскохозяйственные водяные насосы и бытовых потребителей", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в настоящее время все отключенные потребители вновь подключены к электросети.

"В процессе восстановления электроснабжения были задействованы резервные мощности систем накопления энергии и электростанций, после чего потребители поэтапно подключались к сети", - отмечается в информации.

В министерстве добавили, что станция построена недавно и в настоящее время на ней проводятся пусконаладочные работы.

Минэнерго Узбекистана принесло потребителям извинения за доставленные неудобства.

ТЭС "Сырдарья-2" мощностью 1,6 ГВт расположена в Баяутском районе Сырдарьинской области, примерно в 150 км к югу от Ташкента. Строительство станции началось в 2023 году. Она представляет собой парогазовую установку комбинированного цикла, включающую две газовые и одну паровую турбину.

Проект реализует компания Enersok, созданная консорциумом французской EDF, катарской Nebras Power и японских Sojitz и Kyuden International. EDF и Nebras Power принадлежат по 33,3% проекта, Sojitz - 19%, Kyuden International - 14,3%.

Проект реализуется по модели "строительство - владение - эксплуатация - передача". Соглашение предусматривает эксплуатацию станции в течение 25 лет и продажу вырабатываемой электроэнергии узбекской стороне в рамках долгосрочного соглашения.