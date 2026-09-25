Поиск

Аварийное отключение на ТЭС в Сырдарье затронуло энергоснабжение Узбекистана

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Аварийное отключение 1,6 ГВт мощности произошло в пятницу на новой тепловой электростанции (ТЭС) французской компании EDF в Сырдарьинской области Узбекистана, сообщила пресс-служба Минэнерго страны.

"Аварийное отключение произошло 25 сентября в 05:05 по местному времени. В результате сработала противоаварийная автоматика, что привело к временному прекращению электроснабжения в отдельных районах республики. Перебои в основном затронули сельскохозяйственные водяные насосы и бытовых потребителей", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в настоящее время все отключенные потребители вновь подключены к электросети.

"В процессе восстановления электроснабжения были задействованы резервные мощности систем накопления энергии и электростанций, после чего потребители поэтапно подключались к сети", - отмечается в информации.

В министерстве добавили, что станция построена недавно и в настоящее время на ней проводятся пусконаладочные работы.

Минэнерго Узбекистана принесло потребителям извинения за доставленные неудобства.

ТЭС "Сырдарья-2" мощностью 1,6 ГВт расположена в Баяутском районе Сырдарьинской области, примерно в 150 км к югу от Ташкента. Строительство станции началось в 2023 году. Она представляет собой парогазовую установку комбинированного цикла, включающую две газовые и одну паровую турбину.

Проект реализует компания Enersok, созданная консорциумом французской EDF, катарской Nebras Power и японских Sojitz и Kyuden International. EDF и Nebras Power принадлежат по 33,3% проекта, Sojitz - 19%, Kyuden International - 14,3%.

Проект реализуется по модели "строительство - владение - эксплуатация - передача". Соглашение предусматривает эксплуатацию станции в течение 25 лет и продажу вырабатываемой электроэнергии узбекской стороне в рамках долгосрочного соглашения.

Узбекистан Франция Enersok EDF
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Уровень радионуклидов в Японском море остается в норме после сбросов с АЭС "Фукусима-1"

 Уровень радионуклидов в Японском море остается в норме после сбросов с АЭС "Фукусима-1"

Цена нефти Brent снизилась до $105,67 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 25 сентября

Фондовые индексы стран Европы снизились 2-й день подряд

 Фондовые индексы стран Европы снизились 2-й день подряд

Трамп заявил о максимальном уровне взаимопонимания между США и КНР

 Трамп заявил о максимальном уровне взаимопонимания между США и КНР

Гутерриш и Лавров обсудили украинский конфликт и его глобальные последствия

 Гутерриш и Лавров обсудили украинский конфликт и его глобальные последствия

CNN сообщил о встрече Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером в Нью-Йорке

Иран готов отказаться от урана, обогащенного до 60%

 Иран готов отказаться от урана, обогащенного до 60%

Лавров и Аракчи обсудили ситуацию вокруг Ирана

Пезешкиан заявил, что Иран готов следовать соглашению, подписанному с США в июне

 Пезешкиан заявил, что Иран готов следовать соглашению, подписанному с США в июне
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11934 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3775 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов