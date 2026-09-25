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Аракчи обсудил с Лавровым ход переговоров по Ормузскому проливу

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи во время встречи "на полях" ГА ООН с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым обсудил переговоры по Ормузскому проливу и по урегулированию конфликта между Ираном и США, сообщает в пятницу иранское внешнеполитическое ведомство.

"Главы МИД Ирана и России обменялись мнениями по развитию событий на Ближнем Востоке после решения США нарушить договоренности с Тегераном, закрепленные в Исламабадском меморандуме. Иранский министр сообщил российскому коллеге о ситуации на переговорах по соглашению между Ираном и Оманом по зоне безопасного судоходства в Ормузском проливе", - говорится в сообщении министерства.

Кроме того, Аракчи поделился информацией "о продолжающихся усилиях посредников по созданию условий для возобновления процесса дипломатического урегулирования (с США - ИФ)".

Также министры обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, "включая политику, экономику, торговлю, транспорт, энергетику, а также - координацию действий на уровне международных организаций".

Встреча Аракчи с Лавровым, как сообщалось, прошла в ночь на пятницу.

Аббас Аракчи Иран МИД РФ Сергей Лавров
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