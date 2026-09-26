Не менее 11 человек погибли в результате взрыва у пункта пропуска в Пакистане

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Смертник привел в действие взрывное устройство, спрятанное в машине, на полицейском пункте пропуска на северо-западе Пакистана. Как сообщает Associated Press, погибли не менее 11 человек, пострадали еще около 30.

Некоторые раненые находятся в критическом состоянии.

Взрыв произошел в городе Дера-Исмаил-Хан в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Ответственность на себя взяла исламистская группировка "Техрик-е Талибан Пакистан" (ТТП, запрещена в РФ).

Провинции граничит с Афганистаном. Там уже неоднократно происходили теракты исламистов, в основном осуществленные ТТП.