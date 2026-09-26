Не менее 11 человек погибли в результате взрыва у пункта пропуска в Пакистане
Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Смертник привел в действие взрывное устройство, спрятанное в машине, на полицейском пункте пропуска на северо-западе Пакистана. Как сообщает Associated Press, погибли не менее 11 человек, пострадали еще около 30.
Некоторые раненые находятся в критическом состоянии.
Взрыв произошел в городе Дера-Исмаил-Хан в провинции Хайбер-Пахтунхва.
Ответственность на себя взяла исламистская группировка "Техрик-е Талибан Пакистан" (ТТП, запрещена в РФ).
Провинции граничит с Афганистаном. Там уже неоднократно происходили теракты исламистов, в основном осуществленные ТТП.