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Глава МИД РФ назвал отказ США пригласить на саммит G20 ЮАР нарушением

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Сергей Лавров заявил, что не существует понятия "приглашения" принять участие в саммите G20, так как все члены "двадцатки" равноправны, а сделанное ранее заявление США о том, что они не приглашают ЮАР к участию в заседании, является нарушением полномочий председателя.

"Что касается приглашения на саммит "двадцатки". Нет такого понятия: мы тебя приглашаем с нами поговорить. 20 государств, которые составляют "двадцатку", они полноправные, равноправные члены этого объединения. Поэтому, когда назначают даты, страна-председатель, она выбирает дату саммита, и она рассылает приглашения. Но это не то, что я тебя приглашаю в "двадцатку". Нет. Приглашение означает: уважаемый господин президент, вы являетесь членом "двадцатки", и мы в этом году проводим заседание такого-то числа. Все. Мы так это и воспринимаем", - сказал Лавров в субботу на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он уточнил, что в рамках контактов с госсекретарем США Марко Рубио также упомянул о неправомерности такого заявления, как "вот у нас будет саммит "двадцатки", но Южноафриканскую Республику мы не пригласим".

"Это нарушение функции полномочий председателя. А вместо ЮАР пригласим Польшу. С какой стати? Расширение "двадцатки" бывает только консенсусом. Никакого обсуждения о том, что исключить ЮАР и вместо нее принять Польшу, не было. Поэтому здесь наши американские друзья немножко вышли за рамки своих полномочий", - посетовал российский министр.

Говоря о возможном участии в саммите президента России Владимира Путина, глава МИД РФ уточнил, что "объявления о том, куда едет президент Путин, делают сотрудники его администрации".

МИД РФ Сергей Лавров G20 США ЮАР
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