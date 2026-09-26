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ВМС США начали тестирование новой гиперзвуковой ракеты

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Военно-морские силы США начали тестирование новой компактной гиперзвуковой ракеты Blackbeard, которой планируется оснащать истребители палубной авиации для поражения воздушных и надводных целей, следует из данных американского флота.

Управление программ закупок авиационной техники (PAE-A) ВМС США опубликовало видеоролик с демонстрацией двух гиперзвуковых ракет Blackbeard, подвешенных на палубный истребитель F/A-18E/F Super Hornet в ходе летных испытаний, хотя о проведении реальных пусков не сообщается.

Командование ВМС рассчитывает принять Blackbeard на вооружение в ограниченном объеме не позднее 2028 года, что обеспечит палубную авиацию принципиально новым высокоскоростным средством поражения, способным применяться без входа в зону действия ПВО противника, в первую очередь, для уничтожения кораблей.

Ракета разрабатывается компанией Castelion в рамках программы флота Multi-mission Affordable Capacity Effector (MACE). Конструкция ракеты предусматривает относительную дешевизну и быстроту производства. Она имеет сравнительно небольшие размеры и состоит из ускорителя и гиперзвукового блока. Ракета имеет скорость не менее 5 Маха и дальность примерно 920 км. Ими предполагается оснащать палубные истребители F-35C и F/A-18E/F, каждый из которых сможет нести до четырех таких ракет.

В рамках контракта с компанией Castelion, начиная с 2027 года, в течение двух лет ежегодно будет производиться 500 таких ракет. Контракт может быть затем продлен еще на пять лет, а общее количество произведенных ракет составит 12 тыс.

Как отмечают американские СМИ, Пентагон спешит закупить дешевые ракеты, поскольку боевые действия против Ирана истощили критически важные американские ракетные запасы и оказывают дополнительное давление на способность вооруженных сил быстро восполнять дорогостоящее оружие.

ВМС США ракеты Blackbeard
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