Поиск

Глава саудовского МИД напомнил о важности Ближнего Востока для энергетической безопасности

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Энергетическая безопасность в мире тесно связана с тем, насколько стабильна ситуация в Ближневосточном регионе, заявил в субботу глава МИД Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд, выступая на Генассамблее ООН.

"Стабильность этого чрезвычайно важного региона напрямую связана с глобальной энергетической безопасностью", - сказал министр в ходе своей речи.

Говоря о нынешней ситуации на Ближнем Востоке, глава МИД отметил, что, по его мнению, международное сообщество проявило недостаточно действий в те моменты, когда "должно было взять на себя ответственность".

Кроме того, дипломат отметил важность обеспечения безопасного судоходства. Он указал, что "защита международного судоходства и каналов поставок является общей ответственностью, которая требует серьезного международного сотрудничества".

Саудовская Аравия Ближний Восток энергетическая безопасность
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лавров в Нью-Йорке: успеть за четыре дня

 Лавров в Нью-Йорке: успеть за четыре дня

Лавров назвал отношения Москвы и Вашингтона соответствующими нормальности

 Лавров назвал отношения Москвы и Вашингтона соответствующими нормальности

Лавров не услышал ничего нового от главы МИД ФРГ на тему украинского урегулирования

Что произошло за день: суббота, 26 сентября

Десятки тысяч человек остались без света на северо-востоке США из-за бури

 Десятки тысяч человек остались без света на северо-востоке США из-за бури

Лавров упрекнул Запад в том, что он ставит под угрозу жизнь населения планеты

Лавров выразил уверенность в устранении угрозы безопасности РФ по итогам СВО

 Лавров выразил уверенность в устранении угрозы безопасности РФ по итогам СВО

Папа римский Лев XIV отслужил мессу в Париже в присутствии 700 тыс. человек

 Папа римский Лев XIV отслужил мессу в Париже в присутствии 700 тыс. человек

Главы МИД РФ и ФРГ проводят встречу в Нью-Йорке "на полях" ГА ООН

 Главы МИД РФ и ФРГ проводят встречу в Нью-Йорке "на полях" ГА ООН

В руководстве АдГ выступили за восстановление "Северного потока"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11964 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3781 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов