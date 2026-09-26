Глава саудовского МИД напомнил о важности Ближнего Востока для энергетической безопасности

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Энергетическая безопасность в мире тесно связана с тем, насколько стабильна ситуация в Ближневосточном регионе, заявил в субботу глава МИД Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд, выступая на Генассамблее ООН.

"Стабильность этого чрезвычайно важного региона напрямую связана с глобальной энергетической безопасностью", - сказал министр в ходе своей речи.

Говоря о нынешней ситуации на Ближнем Востоке, глава МИД отметил, что, по его мнению, международное сообщество проявило недостаточно действий в те моменты, когда "должно было взять на себя ответственность".

Кроме того, дипломат отметил важность обеспечения безопасного судоходства. Он указал, что "защита международного судоходства и каналов поставок является общей ответственностью, которая требует серьезного международного сотрудничества".