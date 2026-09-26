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Члены готовящейся к запуску на МКС миссии Crew-13 прибыли на космодром во Флориде

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Члены международного экипажа миссии Crew-13, которые 1 октября должны стартовать на американском корабле Crew Dragon к Международной космической станции (МКС), в воскресенье прибыли из Хьюстона в Космический центр имени Кеннеди во Флориде, сообщило NASA.

В состав экипажа входят астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джошуа Кутрик и космонавт "Роскосмоса" Сергей Тетерятников.

По данным NASA, они проведут оставшиеся до старта к орбитальной лаборатории дни на карантине, выполняя заключительную предстартовую подготовку в Космическом центре имени Кеннеди.

Запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX планируется осуществить четверг в 11:10 по времени Восточного побережья США (в 18:10 по Москве). Примерно через девять часов после запуска корабль с миссией Crew-13 должен будет состыковаться с МКС. Стыковка планируется приблизительно в 20:00 в тот же день по американскому времени (2 октября в 03:00 по Москве).

В настоящее время в орбитальной лаборатории работают семь человек, в том числе космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир, Анил Менон и Джек Хэтэуэй, а также астронавт ESA француженка Софи Адено.

Федяев, Меир, Хэтэуэй и Адено после прибытия экипажа Crew-13 должны будут вернуться на Землю на американском корабле Crew Dragon.

Crew Dragon Crew-13 МКС
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