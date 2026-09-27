Интенсивность судоходства в Ормузе остается на 75% ниже довоенного уровня

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Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Интенсивность коммерческого судоходства в Ормузском проливе "остается примерно на 75% ниже уровня, предшествовавшего конфликту" США с Ираном, сообщает британское Управление морских торговых перевозок (UKMTO).

"Танкеры по-прежнему составляют основную часть судов, проходящих через пролив", - указали в ведомстве, отметив, что на южный маршрут у побережья Омана приходится 26 из 43 инцидентов с применением снарядов, о которых UKMTO получила сообщения с 26 июля.

Тем временем Управлении Ирана по контролю за Ормузским проливом (PGSA) предупреждает, что суда, следующие по несанкционированным маршрутам в акватории пролива, столкнутся с серьезными ограничениями.

Иранские власти сообщают, что получают информацию о случаях, когда фрахтователи принуждали суда следовать по "недопустимым маршрутам".

"Подобные действия не только создают риск финансовых и человеческих потерь для судна, судовладельца, капитана и экипажа, но и серьезно ограничивают возможности дальнейшего прохода судна через Ормузский пролив", - заявили в PGSA.