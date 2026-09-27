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Глава МИД Белоруссии предложил Минск в качестве переговорной площадки по Украине

Глава МИД Белоруссии предложил Минск в качестве переговорной площадки по Украине
Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков во время выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Фото: AP/TAСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Минск способен выступить надежной площадкой для переговоров по Украине, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы доказали свою способность выступать в качестве надежной договорной площадки. Мы готовы и дальше делать все возможное для скорейшего достижения мира в Украине. Но будем откровенны: любой устойчивый мир в этой стране невозможен без устранения первопричин, которые годами игнорировались. Это и планы по включению Украины в НАТО вопреки всем реалиям безопасности. И невыполнение Минских соглашений, которые были единственным легитимным путем к миру", - сказал Рыженков, фрагмент выступления которого продемонстрировал гостелеканал ОНТ.

По словам белорусского дипломата, произошел умышленный саботаж этих договоренностей, целью которого было искусственное затягивание времени для проведения масштабного перевооружения украинской армии, что впоследствии открыто подтвердили и сами государственные деятели стран Запада.

"Бесконечная накачка Украины оружием ведет только к уничтожению самой Украины и ее народа. Мы призываем к скорейшему началу реальных переговоров, которые приведут к устойчивому миру", - добавил министр.

Минск Белоруссия Максим Рыженков ООН
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