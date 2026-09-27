Белоруссия намерена привлечь трудовых мигрантов из Непала

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков провел переговоры с главой МИД Непала Шиширом Ханалом, сообщила в воскресенье пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

"В ходе встречи стороны уделили особое внимание созданию действенного механизма организованного привлечения граждан Непала для трудоустройства в Беларуси, предусматривающего защиту их трудовых и социальных прав, а также обеспечение безопасности", - говорится в сообщении.

"Собеседники достигли договоренности о проведении межведомственных консультаций по этому вопросу при координации министерств иностранных дел двух стран", - добавили в пресс-службе.

Там отметили, что стороны согласились с необходимостью поиска новых точек роста торгово-экономического сотрудничества с учетом взаимодополняемости товаров, производимых в двух странах, условились активизировать взаимодействие в туристической сфере и подтвердили заинтересованность в усилении координации и взаимной поддержки на международных площадках.