Премьер Грузии встретился с Трампом

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что провел краткую беседу с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Марко Рубио в рамках официального приема в честь глав государств, прибывших на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке.

"У меня была возможность поговорить как с президентом США Дональдом Трампом, так и с госсекретарем Марко Рубио. В ходе беседы я кратко упомянул о нашем желании восстановить стратегическое партнерство между нашими странами, что в основном зависит от самих Соединенных Штатов. С нашей стороны шаг в этом направлении сделан, и мы ждем ответных шагов", - сказал журналистам Кобахидзе.

Он не стал озвучивать ответные слова Трампа, подчеркнув, что краткая беседа прошла позитивно.

Премьер Грузии принимал участие на этой неделе в работе Генассамблеи ООН.