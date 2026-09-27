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Угрожавший Гавайям ураган "Ноло" обошел острова, но все еще может принести наводнения

Угрожавший Гавайям ураган "Ноло" обошел острова, но все еще может принести наводнения
Фото: AP/TAСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Ураган "Ноло", который угрожал Гавайям, в основном прошел стороной, сообщает Associated Press.

Однако местные власти предупреждают, что все еще возможны ливневые паводки, ураганный ветер и сильные волны.

Накануне "Ноло" находился примерно в 266 км от самой южной точки островов, максимальная скорость ветра оценивалась в 150 км/ч. Основной удар ожидался к вечеру воскресенья и утру понедельника. Однако, по новым данным, ураган не должен подойти к берегу.

Тем не менее возможны другие последствия урагана: наводнения и сходы селей. В отдельных районах ожидается до 51 см осадков. На Большом острове закрыли одну из важнейших магистралей, жителей прежупреждают о возможном обрыве электрических проводов.

Ноло Гавайи
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