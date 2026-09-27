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В ЮАР не менее 27 человек погибли в двух эпизодах с массовой стрельбой

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Сразу две массовые стрельбы с жертвами произошли в ЮАР. Общее число жертв составило 27.

Как сообщает Associated Press, в первом случае восемь человек, вооруженные АК-47 и пистолетам открыли огонь в баре неподалеку от Йоханнесбурга. Были убиты 17 человек: 13 мужчин и четыре женщины. Еще 15 человек были ранены. Злоумышленники забрали телефоны у нескольких человек и скрылись.

Второй эпизод произошел близ Кейптауна. Были убиты 10 человек, 11 были ранены. Подозреваемых было несколько, но никаких подробностей полиция не приводит.

Ни по одному из случаев пока никто не арестован.

АР напоминает, что всего пять дней назад по меньшей мере 11 человек были застрелены в Дурбане.

ЮАР Йоханнесбург Кейптаун Дурбан
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