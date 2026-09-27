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По меньшей мере один человек погиб из-за бури на северо-востоке США

По меньшей мере один человек погиб из-за бури на северо-востоке США
Фото: Ryan Murphy/Getty Images

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Мощный внетропический циклон Нор'истер движется вдоль северо-восточного побережья США. Как сообщает Associated Press, на регионы обрушились ураганный ветер, ливни и сильные волны.

В Бруклине одного человека убило упавшее дерево.

Без электроэнергии остались около 100 тысяч человек.

Как отмечает АР, в ряде районов региона, где живут десятки миллионов человек, прогнозируются наводнения, шестиметровые волны и сильный ветер.

Самые высоки волны ожидаются к северу от Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси. Местные власти предупреждают, что хлюбой, кто в ближайшие дни окажется на побережье, буквально рискует жизнью.

Сотни рейсов отменены в аэропорту Бостона, также отмены самолеты по популярным туристическим направлениям Массачусетса: Мартас-Винъярд и Нантакет.

Непогода затронула также побережье южных штатов Виргинии и Северной Каролины.

Нор'истер Массачусетс США Нью-Джерси
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