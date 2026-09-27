В КСИР заявляют, что захватили американский подводный дрон

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Иранские военные захватили американский военный подводный беспилотный аппарат, сообщают в воскресенье ближневосточные СМИ со ссылкой на заявление Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

"ВМС КСИР сумели перехватить современный дрон, принадлежавший террористической армии США. Этот аппарат занимался шпионажем в Ормузском проливе", - пояснили в КСИР.

Согласно утверждениям иранской стороны, речь шла о "скоординированной и сложной операции, с использованием разведданных и средств радиоэлектронной борьбы".

ВС США пока не комментировали эти утверждения.

В начале сентября в КСИР сообщали о захвате американского дрона, предназначенного для разминирования.