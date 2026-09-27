Токаев дал десять дней на подготовку плана военной реформы Казахстана

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил аппарату Совета безопасности и Минобороны в десятидневный срок представить план военной реформы, сообщает пресс-служба главы государства.

Токаев акцентировал внимание на важности подготовки не объемных концепций и "дорожных карт", а четкого, конкретного поэтапного плана реформы, который будет рассмотрен на заседании Совета безопасности во второй половине октября.

Кроме того, президент поручил кардинально повысить эффективность использования бюджетных ресурсов в сфере обороны.

"Все выделяемые средства должны давать максимальный результат для обеспечения обороноспособности государства. Нецелевые расходы, тем более хищения, недопустимы. От ответственности за такие действия никто не уйдет", - заявил президент.

Глава государства также считает необходимым ввести прозрачные критерии оценки и отбора кадров.

"Выдвижение на командные должности следует осуществлять исключительно на основе опыта и компетенций, а не по принципу личной лояльности", - сказал он.

Также он поручил усилить идеологическую и воспитательную работу среди военнослужащих на основе ценностей Конституции, истории военного дела, достижений казахской и мировой культуры.

Ранее в воскресенье Токаев своим указом освободил Даурена Косанова от должности главы Минобороны и назначил вместо него Айдоса Мырзахметова - бывшего командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана.

В минувший четверг во время учений "Хазар Корганы - 2026" на побережье Каспийского моря в Мангистауской области при высадке личного состава с катера "Кайсар" в море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти, 14 погибли.