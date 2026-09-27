Поиск

Токаев дал десять дней на подготовку плана военной реформы Казахстана

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил аппарату Совета безопасности и Минобороны в десятидневный срок представить план военной реформы, сообщает пресс-служба главы государства.

Токаев акцентировал внимание на важности подготовки не объемных концепций и "дорожных карт", а четкого, конкретного поэтапного плана реформы, который будет рассмотрен на заседании Совета безопасности во второй половине октября.

Кроме того, президент поручил кардинально повысить эффективность использования бюджетных ресурсов в сфере обороны.

"Все выделяемые средства должны давать максимальный результат для обеспечения обороноспособности государства. Нецелевые расходы, тем более хищения, недопустимы. От ответственности за такие действия никто не уйдет", - заявил президент.

Глава государства также считает необходимым ввести прозрачные критерии оценки и отбора кадров.

"Выдвижение на командные должности следует осуществлять исключительно на основе опыта и компетенций, а не по принципу личной лояльности", - сказал он.

Также он поручил усилить идеологическую и воспитательную работу среди военнослужащих на основе ценностей Конституции, истории военного дела, достижений казахской и мировой культуры.

Ранее в воскресенье Токаев своим указом освободил Даурена Косанова от должности главы Минобороны и назначил вместо него Айдоса Мырзахметова - бывшего командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана.

В минувший четверг во время учений "Хазар Корганы - 2026" на побережье Каспийского моря в Мангистауской области при высадке личного состава с катера "Кайсар" в море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти, 14 погибли.

Касым-Жомарт Токаев Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Интенсивность судоходства в Ормузе остается на 75% ниже довоенного уровня

 Интенсивность судоходства в Ормузе остается на 75% ниже довоенного уровня

В США считают, что высокоточное оружие Ирана сделало американские базы в регионе уязвимыми

Лавров в Нью-Йорке: успеть за четыре дня

 Лавров в Нью-Йорке: успеть за четыре дня

Лавров назвал отношения Москвы и Вашингтона соответствующими нормальности

 Лавров назвал отношения Москвы и Вашингтона соответствующими нормальности

Лавров не услышал ничего нового от главы МИД ФРГ на тему украинского урегулирования

Что произошло за день: суббота, 26 сентября

Десятки тысяч человек остались без света на северо-востоке США из-за бури

 Десятки тысяч человек остались без света на северо-востоке США из-за бури

Лавров упрекнул Запад в том, что он ставит под угрозу жизнь населения планеты

Лавров выразил уверенность в устранении угрозы безопасности РФ по итогам СВО

 Лавров выразил уверенность в устранении угрозы безопасности РФ по итогам СВО

Папа римский Лев XIV отслужил мессу в Париже в присутствии 700 тыс. человек

 Папа римский Лев XIV отслужил мессу в Париже в присутствии 700 тыс. человек
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3786 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11978 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов