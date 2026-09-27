Бессент считает, что Китай значительно сократил поддержку Ирана

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минфина США Скотт Бессент утверждает, что Китай уже значительно сократил любую поддержку Ирана, и в скором времени Тегерану будет нечего предложить за какую-либо помощь.

"Китай значительно сократил любую помощь Ирану", - заявил он в интервью Fox News в воскресенье.

При этом Бессент выразил мнение, что у Тегерана заканчивается нефть, и скоро "у Ирана ничего не останется для торговли".

"Скорее всего, они произведут свои последние поставки нефти Китаю в ближайшие две недели", - прогнозирует министр.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос Ирана, и отметил, что теперь "все будет очень здорово".