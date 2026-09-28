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КСИР повторно заявил о захвате подводного беспилотника ВМС США

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) повторно сообщил о захвате американского подводного беспилотника в Ормузском проливе, уточнив его модель.

По данным КСИР, это был Mk 18 Mod 2 Kingfish, а не REMUS 600, как ранее сообщалось. По утверждению КСИР, это уже второй подобный аппарат, захваченный за последнее время в Ормузском проливе.

"Пролив не только закрыт, он является охотничьим угодьем для военно-морского флота КСИР на американские подводные аппараты. Вторая добыча выловлена, на этот раз Mk 18 Mod 2 Kingfish", - написал в соцсети Х представитель КСИР бригадный генерал Хоссейн Мохебби.

Он уточнил, что это передовой автономный беспилотник, оснащенный гидролокатором и высокоточной навигацией, стоимостью в несколько миллионов долларов.

"Это не просто добыча, это технологический и разведывательный трофей", - написал он, прикрепив ранее распространенное изображение, на котором беспилотник был обозначен как REMUS 600.

Ранее официальный представитель Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) Тим Хокинс заявил, что утверждения иранской стороны о захвате подводного дрона США не соответствуют действительности.

"Мы сохраняем контроль над всеми нашими беспилотными аппаратами", - сообщил он телеканалу Al Jazeera. Заявления иранских военных по поводу дрона представитель командования назвал признаком отчаяния.

Хроника 28 февраля – 28 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
КСИР Иран ВМС США США
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