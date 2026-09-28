Иран не планирует новый раунд переговоров с США в Нью-Йорке

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Делегация Ирана не планирует проводить переговоры с США в Нью-Йорке, сообщает агентство IRNA со ссылкой на осведомленный источник.

"В повестке дня иранской делегации нет пункта о новом раунде переговоров с американской стороной, и министр иностранных дел вернётся домой во вторник после завершения запланированных мероприятий", - заявил источник.

Он отметил, что позиция Тегерана была доведена до сведения американской стороны в прошлый вторник через катарского посредника, и "Иран ожидает ответа американской стороны".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между американской и иранской сторонами о завершении конфликта могут состояться уже на этой неделе.

"Я ожидаю больше переговоров с Ираном. Они хотят заключить сделку, но это не та сделка, которую хотел бы я. Это то, на что мы, может быть, согласились бы год назад", - заявил Трамп в интервью Axios.

Он добавил, что ожидает переговоры на следующей неделе.

Президент США также отметил, что "всегда думает" и о возможности возобновления ударов по Ирану.

При этом Axios отмечает, что источники на Ближнем Востоке сообщают о новом раунде непрямых переговоров уже в понедельник.

В субботу Трамп заявил, что отвергает иранский план по деэскалации напряженности.

Ранее ряд СМИ сообщал, что Иран поделился с США планом по прекращению конфликта в регионе.

Президент Ирана Масуд Пезешкиян и министр иностранных дел Аббас Аракчи на минувшей неделе отправились в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент уже вернулся домой, а министр иностранных дел все еще находится в США.