Трамп заявил, что просил Зеленского поменьше бить по НПЗ в России

По его словам, Зеленский ответил, что, вероятно, так и поступит

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Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что просил президента Украины Владимира Зеленского снизить интенсивность ударов по НПЗ в России.

"Это интересная проблема. Я разговаривал с президентом Зеленским, сказал, что ему следовало бы поменьше бить по НПЗ", - сказал Трамп журналистам в штате Иллинойс.

По словам Трампа, Зеленский ответил, что "вероятно, мы так и поступим".

Президент США не уточнил, когда состоялся его разговор на эту тему. Он вновь выразил мнение, что именно эти удары, а не события на Ближнем Востоке, приводят к нехватке дизельного топлива в мире.