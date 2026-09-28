Трамп надеется на быстрое снижение цен на нефть после завершения иранского кризиса

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп считает, что США в скором времени победят в противостоянии с Ираном, после чего цены на нефть снизятся.

"Мы очень скоро победим в этой войне. И как только это произойдет, цены на нефть вернутся к тем значениям, которые были до войны", - сказал он журналистам в штате Иллинойс.

По мнению Трампа, с военной точки зрения США уже одержали победу. Кроме того, он считает, что тактика экономического давления на Тегеран тоже приносит плоды.

Трамп в последние недели регулярно заявляет, что конфликт скоро будет завершен. Так, ранее в сентябре он предполагал, что это может произойти после промежуточных выборов, которые пройдут в США в ноябре.