Поиск

Трамп надеется на быстрое снижение цен на нефть после завершения иранского кризиса

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп считает, что США в скором времени победят в противостоянии с Ираном, после чего цены на нефть снизятся.

"Мы очень скоро победим в этой войне. И как только это произойдет, цены на нефть вернутся к тем значениям, которые были до войны", - сказал он журналистам в штате Иллинойс.

По мнению Трампа, с военной точки зрения США уже одержали победу. Кроме того, он считает, что тактика экономического давления на Тегеран тоже приносит плоды.

Трамп в последние недели регулярно заявляет, что конфликт скоро будет завершен. Так, ранее в сентябре он предполагал, что это может произойти после промежуточных выборов, которые пройдут в США в ноябре.

Хроника 28 февраля – 28 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аракчи заявил, что Тегеран выстоит перед любым новым витком агрессии

 Аракчи заявил, что Тегеран выстоит перед любым новым витком агрессии

Трамп заявил, что просил Зеленского поменьше бить по НПЗ в России

 Трамп заявил, что просил Зеленского поменьше бить по НПЗ в России

Иран не планирует новый раунд переговоров с США в Нью-Йорке

Президент Сербии Александр Вучич ушел в отставку в преддверии выборов

Токаев заявил, что погибших на учениях на Каспии не обеспечили спасательными жилетами

Что произошло за день: воскресенье, 27 сентября

Посол США в КНР рассказал о предложении Трампа Си Цзиньпину покупать американское оружие

Трамп ожидает новый раунд переговоров с Ираном на следующей неделе

В армии заверили США, что не теряли подводных дронов в Ормузском проливе

Швейцарцы проголосовали против более строгой интерпретации нейтралитета

 Швейцарцы проголосовали против более строгой интерпретации нейтралитета
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3791 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11980 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов