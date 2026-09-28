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Лондон расследует связь Ирана с подготовкой теракта на используемой США авиабазе

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Британская полиция расследует возможную причастность Ирана к предполагаемому заговору с целью совершения взрыва на базе Королевских ВВС Фэрфорд, где базируются американские стратегические бомбардировщики, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Как указывает телеканал, заговор с целью проведения взрыва на авиабазе Фэрфорд "стал объектом крупного контртеррористического расследования" британской полиции. Однако происхождение сорванной операции пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в воскресенье были арестованы пять человек в районе поселка Уэлфорд в графстве Глостершир недалеко от авиабазы Фэрфорд. Полиция сообщила, что мужчины были задержаны по подозрению в подготовке взрыва. Жители 85 домов Уэлфорда были эвакуированы после объявления чрезвычайной ситуации возле авиабазы. Тем временем специализированная группа по обезвреживанию взрывных устройств прибыла на месте происшествия для осмотра трех минивэнов арестованных.

Полиция усилила меры безопасности на въездах на авиабазу Фэрфорд. В ходе военной операции вооруженных сил США против Ирана на ней базировалось более 20 американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer и B-52H Stratofortress, которые наносили удары по наиболее важным иранским целям. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) тогда объявил авиабазу Фэрфорд в Англии "законной целью" для иранских ответных мер.

В настоящее время на авиабазе по-прежнему размещены 12 стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье сообщил журналистам, что за арестованными ранее велось наблюдение. "Мы долгое время вели расследование и в итоге их задержали. Они хотели нанести большой ущерб нашей крепости, и сотрудничество с британцами оказалось очень эффективным", - сказал американский президент.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем также выступил с заявлением по поводу арестов.

"Я знаю, что сегодняшний инцидент возле базы ВВС Фэрфорд вызовет глубокую озабоченность у местных жителей и у многих людей, следящих за событиями по всей стране. Я выражаю благодарность полиции Глостершира, контртеррористическим подразделениям, нашим вооруженным силам и всем, кто работает над обеспечением безопасности населения. Расследование продолжается, и я призываю людей воздержаться от спекуляций, пока власти устанавливают все факты", - сказал он.

Иран Дональд Трамп
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