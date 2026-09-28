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Аракчи заявил, что Тегеран выстоит перед любым новым витком агрессии

Аракчи заявил, что Тегеран выстоит перед любым новым витком агрессии
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Фото: AP/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Тегеран готов как к новому витку агрессии, так и к дипломатическому урегулированию конфликта с Вашингтоном, оставляя выбор за президентом США Дональдом Трампом, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

"Мы полностью готовы, если война возобновится, и я повторяю, мы выстоим перед лицом любого нового витка агрессии, даже если это будет войной судного дня. В то же время мы готовы к дипломатии. Выбор за президентом Трампом", - отметил Аракчи в интервью NBC News.

Министр, комментируя отказ Трампа от недавних предложений иранской стороны по Ормузскому проливу, заметил, что об этом отказе Тегерану через посредников официально не сообщалось.

Он подчеркнул, что Иран хочет открытия пролива в рамках соглашения о прекращении конфликта и в обмен на разморозку активов.

"Мы хотим иметь возможность продавать нашу нефть", - сказал Аракчи.

По словам главы дипведомства, условия Тегерана "не новы" и совпадают с тем, что было изложено в подписанном в июне США и Ираном меморандуме о взаимопонимании.

В ночь на пятницу президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью Fox News заявил, что Вашингтону выбирать, когда конфликт с Тегераном будет завершен.

В субботу Трамп заявил, что отвергает иранский план по деэскалации напряженности, предусматривавший принятие за семь дней ряда мер по деэскалации. В частности, Тегеран был готов восстановить движение через Ормузский пролив в обмен на прекращение американской морской блокады Ирана.

Хроника 28 февраля – 28 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Аббас Аракчи Дональд Трамп
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