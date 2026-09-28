Египет предупреждал Израиль перед готовящимся нападением ХАМАС в 2023 году

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Глава разведки Египта Аббас Камель всего за несколько дней до нападения ХАМАС 7 октября 2023 года в третий раз предупредил премьер-министра Биньямина Нетаньяху о неизбежности атаки из сектора Газа, сообщает The Wall Street Journal.

"На дворе стоял октябрь 2023 года, и два предупреждения Египта о признаках готовящегося нападения со стороны Газы остались без внимания Израиля. Камель позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, чтобы в третий раз предупредить его об опасности", - заявили изданию осведомленные источники в правительстве одной из арабских стран.

Собеседники уточнили, что египетские власти впервые предупредили Израиль в июне 2023 года о нестабильной ситуации в секторе Газа и посоветовали возобновить переговоры с ХАМАС.

В сентябре Камель прилетел в Израиль и предупредил, что "ситуация в Газе крайне тяжёлая и может обернуться катастрофой для всех", - отметили источники.

По их словам, власти Израиля проигнорировали предупреждения, заявив, что ситуация находится под контролем.

Издание отмечает, что "египтяне продолжали предупреждать Израиль вплоть до 48 часов до начала атаки".

Кроме того, по данным газеты, в сентябре 2023 года глава ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян также звонил Нетаньяху, чтобы предупредить его о признаках готовящейся атаки ХАМАС.

Ранее премьер-министр Израиля заявил, что подаст в суд на газету "Гаарец" после статьи с утверждениями о том, что руководство ОАЭ предупреждало его лично о готовящейся атаке ХАМАС незадолго до 7 октября 2023 года.

"Премьер поручил своим адвокатам подать иск о клевете в отношении газеты "Гаарец", - говорится в сообщении, размещенном в аккаунте Нетаньяху в соцсети Х.

Он назвал ложью публикацию издания и отметил, что с начала сентября по 7 октября 2023 года между ним и президентом ОАЭ не состоялось ни одного разговора. По словам Нетаньяху, статья "Гаарец" является "частью предвыборной кампании левых сил" и таких "лживых обвинений еще будет немало".

Накануне издание "Гаарец" сообщило со ссылкой на информацию из книги, написанной журналистами Шломи Эльдаром и Рут Юваль, что в конце сентября 2023 года Нетаньяху провел 45-минутный телефонный разговор с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Президент ОАЭ тогда предупредил израильского премьера, что лидер ХАМАС Яхья Синвар планирует масштабные действия против Израиля. При этом, как писало издание, Нетаньяху в свою очередь заверил, что Израиль контролирует ситуацию в Газе и что любые шаги, которые может предпринять ХАМАС, будут, вероятно, на Западном берегу. Нетаньяху также указал, что Израиль "готов к любому сценарию". По информации "Гаарец", после получения данной информации Нетаньяху не проинформировал руководство служб безопасности Израиля о полученной из ОАЭ информации и вообще "ничего с ней не сделал".

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. ЦАХАЛ начала операцию против ХАМАС в секторе Газа.