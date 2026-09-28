Фондовые индексы США завершили торги в пятницу уверенным ростом

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в пятницу.

Аппетит к риску на мировых рынках увеличился благодаря снижению цен на нефть в конце недели. При этом оптимизм инвесторов в отношении перспектив ИИ поддержал акции технологических компаний.

Трейдеры также оценивали информацию об итогах переговоров президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп положительно охарактеризовал прошедшую встречу, выразив надежду, что она принесет отличные результаты в будущем. "У нас прошла очень продуктивная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, как для США, так и для Китая. Ожидайте потрясающих вещей", - написал он в социальной сети Truth Social. Стороны пока не опубликовали развернутых данных об итогах переговоров.

Статданные, обнародованные в пятницу, показали менее существенное, чем ожидалось, ухудшение потребительского доверия в США в сентябре. Окончательное значение индекса потребдоверия, рассчитываемого Мичиганским университетом, в этом месяце составило 48,1 пункта (предварительно - 47,8 пункта) по сравнению с 51,7 пункта в августе. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали сентябрьское значение индекса на уровне 47,6 пункта.

Лидером роста среди компонентов Dow Jones стали акции Microsoft Corp. (+3,7%), официально представившей новую версию ИИ-ассистента Copilot.

Заметно подорожали также бумаги Sherwin-Williams Co. (+2,7%), Amgen Inc. (+2,1%), Caterpillar Inc. (+2%), Apple Inc. (+1,5%).

Капитализация Akamai Technologies Inc. увеличилась на 3,2%. Компания, работающая в сфере кибербезопасности и облачных вычислений, заключила соглашение с Anthropic, в рамках которого поставит ей услуги на сумму $11,6 млрд. Семилетний контракт предусматривает возможность увеличения объема приобретаемых услуг до $20 млрд.

Акции Costco Wholesale Corp. подорожали на 2,9%. Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов в четвертом квартале 2026 финансового года увеличил чистую прибыль почти на 15% при росте выручки более чем на 11%, причем оба показателя оказались лучше ожиданий рынка.

В числе лидеров снижения в Dow Jones оказались бумаги Salesforce Inc. (-1,8%), International Business Machines Corp. (-0,7%).

Стоимость акций Nike Inc. опустилась на 0,7%. Аналитики Bank of America ухудшили рекомендацию для бумаг производителя спортивной одежды до "ниже рынка" с "нейтрально" и прогнозируют снижение продаж компании со второго финквартала (сентябрь-ноябрь) до конца фингода.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в пятницу увеличился на 0,93% - до 51828,62 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 0,51%, до 7743,41 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,48%, составив 27068,72 пункта.