Поиск

Фондовые индексы США завершили торги в пятницу уверенным ростом

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в пятницу.

Аппетит к риску на мировых рынках увеличился благодаря снижению цен на нефть в конце недели. При этом оптимизм инвесторов в отношении перспектив ИИ поддержал акции технологических компаний.

Трейдеры также оценивали информацию об итогах переговоров президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп положительно охарактеризовал прошедшую встречу, выразив надежду, что она принесет отличные результаты в будущем. "У нас прошла очень продуктивная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, как для США, так и для Китая. Ожидайте потрясающих вещей", - написал он в социальной сети Truth Social. Стороны пока не опубликовали развернутых данных об итогах переговоров.

Статданные, обнародованные в пятницу, показали менее существенное, чем ожидалось, ухудшение потребительского доверия в США в сентябре. Окончательное значение индекса потребдоверия, рассчитываемого Мичиганским университетом, в этом месяце составило 48,1 пункта (предварительно - 47,8 пункта) по сравнению с 51,7 пункта в августе. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали сентябрьское значение индекса на уровне 47,6 пункта.

Лидером роста среди компонентов Dow Jones стали акции Microsoft Corp. (+3,7%), официально представившей новую версию ИИ-ассистента Copilot.

Заметно подорожали также бумаги Sherwin-Williams Co. (+2,7%), Amgen Inc. (+2,1%), Caterpillar Inc. (+2%), Apple Inc. (+1,5%).

Капитализация Akamai Technologies Inc. увеличилась на 3,2%. Компания, работающая в сфере кибербезопасности и облачных вычислений, заключила соглашение с Anthropic, в рамках которого поставит ей услуги на сумму $11,6 млрд. Семилетний контракт предусматривает возможность увеличения объема приобретаемых услуг до $20 млрд.

Акции Costco Wholesale Corp. подорожали на 2,9%. Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов в четвертом квартале 2026 финансового года увеличил чистую прибыль почти на 15% при росте выручки более чем на 11%, причем оба показателя оказались лучше ожиданий рынка.

В числе лидеров снижения в Dow Jones оказались бумаги Salesforce Inc. (-1,8%), International Business Machines Corp. (-0,7%).

Стоимость акций Nike Inc. опустилась на 0,7%. Аналитики Bank of America ухудшили рекомендацию для бумаг производителя спортивной одежды до "ниже рынка" с "нейтрально" и прогнозируют снижение продаж компании со второго финквартала (сентябрь-ноябрь) до конца фингода.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в пятницу увеличился на 0,93% - до 51828,62 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 0,51%, до 7743,41 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,48%, составив 27068,72 пункта.

Apple Inc Dow Jones Industrial Average Nasdaq Composite Bank of America Standard & Poor's 500
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Землетрясение зафиксировано в Алма-Аты

Что случилось этой ночью: понедельник, 28 сентября

Тейлор Свифт стала самым титулованным артистом в истории MTV VMA

 Тейлор Свифт стала самым титулованным артистом в истории MTV VMA

Аракчи заявил, что Тегеран выстоит перед любым новым витком агрессии

 Аракчи заявил, что Тегеран выстоит перед любым новым витком агрессии

Трамп заявил, что просил Зеленского поменьше бить по НПЗ в России

 Трамп заявил, что просил Зеленского поменьше бить по НПЗ в России

Иран не планирует новый раунд переговоров с США в Нью-Йорке

Президент Сербии Александр Вучич ушел в отставку в преддверии выборов

Токаев заявил, что погибших на учениях на Каспии не обеспечили спасательными жилетами

Что произошло за день: воскресенье, 27 сентября

Посол США в КНР рассказал о предложении Трампа Си Цзиньпину покупать американское оружие
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11982 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3791 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов