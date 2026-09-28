Землетрясение зафиксировано в Алма-Ате

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение зафиксировано в понедельник утром в Алма-Ате, сообщает МЧС республики.

"В Казахстане зафиксировано землетрясение. Информация уточняется. Сетью сейсмических станций МЧС зарегистрировано землетрясение. По предварительной информации, сейсмособытие зафиксировано в Алма-Ате", - говорится в информации МЧС.

В МЧС уточнили, что землетрясение произошло в 09:38 по местному времени (07:38 по Москве), эпицентр расположен в 8 км на юго-запад от Алма-Аты.

Расчетная интенсивность составила: по Алма-Аты 3-4 балла, по городу Карасай (Каскелен) 2-3 балла, село Боралдай 2-3 балла, село Отеген-Батыр 2 балла.

В МЧС подчеркнули, что оповещены соответствующие государственные органы, обстановка находится под контролем. В ведомстве просят население соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.

Жители Алма-Аты в понедельник утром сообщают об ощутимости толчков, они покидают здания и выходят на улицы.