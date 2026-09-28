Военные РФ сообщили о нанесении ударов в Киеве по двум центрам обработки данных

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в ходе ночных ударов нанесли поражение центрам обработки данных компаний "УкрТелеком" и "ДримЛайн", задействованным в интересах украинской армии, заявили в Минобороны России в понедельник.

"В результате ударов поражены в городе Киеве: центр обработки данных компании "УкрТелеком", являющейся одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги стационарной и мобильной связи, а также высокоскоростного интернета для ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, также удар нанесен по центру обработки данных компании "ДримЛайн", предоставляющей услуги высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе хранения разведывательных данных.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по логистическим и коммуникационным центрам, объектам портовой инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что российские военнослужащие ночью нанесли удары по объектам топливной инфраструктуры в Киеве, задействованным в интересах армии Украины.