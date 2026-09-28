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В РФ заявили об ударах по двум судам с грузом для ВСУ и заводу в порту Измаил

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по двум судам с грузами для украинской армии, судостроительному заводу в порту Измаил, заявило Минобороны РФ в понедельник.

"В порту Черноморск поражено морское судно типа сухогруз с военным имуществом и грузом двойного назначения для ВСУ", - сообщило министерство.

По его данным, в Черном море нанесен удар по сухогрузу, доставлявшему в Одесский порт военные грузы.

"В порту Измаил - инфраструктура завода "Дунайсудосервис", - заявило Минобороны РФ о пораженных ночью беспилотниками целях.

По его информации, на территории завода поражен пункт дислокации подразделения погранслужбы Украины.

Вооруженные силы России ночью нанесли удар беспилотниками по логистическому центру "Новая почта" в Одессе, осуществлявшему хранение военных грузов, заявило также Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Измаил Черноморск Одесса
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