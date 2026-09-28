Более 60 человек погибли на севере и востоке Индии в результате наводнений

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Не менее 62 человек погибли в результате многодневных проливных дождей и вызванных ими наводнений в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, сообщило в понедельник Associated Press со ссылкой на представителей властей штата.

По их данным, травмы получили 46 человек, более тысячи домов повреждены.

В некоторых районах штата, включая столицу Лакхнау, закрыты учебные заведения, спасательные команды эвакуируют людей из затопленных районов в более безопасные места.

Наводнения также затронули и штат Одиша на востоке страны, там эвакуация коснулась более 75 тыс. человек.



