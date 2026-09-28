Узбекистан согласовал с французским AFD проекты на 1,1 млрд евро до 2031 г.

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Власти Узбекистана и французское агентство развития (AFD) согласовали ключевые направления сотрудничества на 2027-2030 годы, планируют реализацию проектов на 1,125 млрд евро, сообщило министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

Соответствующие договоренности достигнуты в ходе 7-х ежегодных консультаций между правительством Узбекистана и AFD, состоявшихся в Ташкенте.

"Приоритетами на 2027-2030 годы определены энергетический переход и декарбонизация, водоснабжение, сельское хозяйство, устойчивое развитие городов, поддержка частного сектора и управление государственными финансами", - говорится в сообщении.

Индикативный портфель нового этапа включает 11 проектов общей оценочной стоимостью 1,125 млрд евро. В него входят инициативы по модернизации энергетической и транспортной инфраструктуры, развитию городов, ирригации и сельского хозяйства, "зеленой" экономике и расширению несуверенного финансирования. Среди крупных инициатив - модернизация железнодорожной линии Ташкент - Самарканд и развитие общественного транспорта столицы. Также стороны планируют ускорить подготовку проектов по модернизации систем питьевого водоснабжения в Кашкадарьинской области, реконструкции канала "Суенли" в Каракалпакстане, развитию Приаралья и обновлению тепловых сетей.

По данным министерства, за последние 11 лет AFD одобрило 17 проектов в Узбекистане на сумму около 1,6 млрд евро. Текущий портфель включает 13 проектов в сфере энергетики, водоснабжения животноводства, цифровизации и финансового сектора общей стоимостью 1,29 млрд евро. Объем освоенных средств составляет около 1 млрд евро, или 78% от суммы подписанных соглашений.

На текущем этапе стороны намерены ускорить реализацию действующих проектов, подготовку новых инициатив и переход от концепций к финансированию. В подготовке находятся девять проектов общей стоимостью 604,2 млн евро.